CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye-AB ilişkilerine yönelik vizyonunu ve iktidarları halinde atacakları adımları detaylandırdığı bir yazıda, AB üyeliği için kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti. 4-6 Mart tarihlerinde Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaların ardından, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarını değerlendiren Özel, mevcut hükümetin AB ile ilişkilerdeki başarısızlıklarını eleştirdi.

Özel, AK Parti iktidarının AB ile ilişkiler konusunda başarısız bir süreç yürüttüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

''AK Parti iktidarının bu süreçte birçok açıdan çok sorunlu bir yol izlediğini belirtmem gerekir. Sayın Erdoğan, Trump yönetiminin başta AB olmak üzere müttefikleriyle sorunlu bir ilişki dönemine girmesini ve Ukrayna Savaşı’nda hızlı dönüş yapmasını, tıpkı göçmen meselesinde olduğu gibi bir tür 'stratejik fırsatçılığa' çevirmek istemektedir. Sayın Erdoğan, iktidarının ilk yıllarından bildiğimiz bir taktiği uygulamakta, Avrupa Birliği’ni içeride iktidarda kalabilmek için kullanmaya, araçsallaştırmaya çalışmakta, sürecin hiçbir noktasında atılması zorunlu demokratik adımlardan bahsetmemektedir. Hepimizin hatırlayacağı gibi, 'AB’ye üye oluyoruz' medya kampanyasıyla 2004-2005’te başlatılan süreç, içeride gerekli bürokratik dönüşümler gerçekleştirildikten ve AKP kendi iktidarını sağlama aldıktan sonra uyutulmuştur. İçi boş denilebilecek 'AB’ye üye oluyoruz' söylemiyle başlayan sürecin sonunda, AB ile ilişkilerimizin gelip dayandığı yer ise sığınmacı pazarlıkları olmuştur. AB ile ilişkilerimiz, demokrasi zemininden ve ilke temelli müzakerelerden tamamen koparılmıştır. Erdoğan’ın ifadesiyle, sığınmacılar için en az 40 milyar dolar harcanmıştır. AKP iktidarı, bu pazarlığın karşılığı olarak AB’den bir tür “eleştiri muafiyeti” elde etmiştir. Sonuçta, ekonomik, sosyal, kültürel, demografik maliyetler ise vatandaşlarımızın sırtına yüklenmiştir. Avrupa Birliği ile Erdoğan iktidarı arasındaki mutabakat Türkiye açısından bir kaybet-kaybet denklemi olmuştur.''

"DEMOKRASİ'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ CHP VİZYONUDUR"

Özel, CHP'nin Türkiye-AB ilişkilerine olan bakış açısını şu şekilde aktardı: