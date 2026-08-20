Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemde şahsına yönelik ortaya atılan "genel başkan adaylığı" iddialarına yanıt verdi. Erol, CHP Genel Başkanlığı makamının partinin kurumsal kimliğini ve tarihsel sorumluluğunu temsil eden çok önemli bir meki olduğunu ancak partinin geleceğinin yalnızca genel başkanlık makamı üzerinden değerlendirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı.

"GENEL BAŞKANLIK ADAYLIĞI PLANIM VE BEKLENTİM YOK"

Son dönemdeki açıklama ve girişimlerinin kamuoyunda yanlış yorumlandığına dikkat çeken Erol, "Bu çerçevede yaptığım açıklamalar ve girişimler, basında ve sosyal medyada genel başkanlık adaylığı şeklinde yorumlanmış olsa da böyle bir planlamamın veya beklentimin bulunmadığını açıkça belirtmek isterim" ifadeleriyle iddiaları yalanladı. Siyasi sorumluluğun kişisel gelecek planları yapmak değil, parti için kalıcı ve toplumda karşılık bulacak bir çıkış yolu ortaya koyabilmek olduğunu belirten Erol, kişisel beklentilerin ötesinde partinin kadro hareketine dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

"ÖNCELİĞİMİZ ORTAK AKLI YENİDEN İNŞA ETMEK"

Gürsel Erol, partinin önündeki asıl sorumluluğun krizden çıkarak güçlü ve bütünlüklü bir kadro hareketi oluşturmak olduğunu vurguladı. Erol açıklamasında, "Önceliğimiz; CHP’yi yeniden toplumun umudu hâline getirmek, toplumda karşılığı ve itibarı bulunan isimlerle güçlü bir kadro oluşturmak ve partimizi iktidara taşıyacak ortak aklı yeniden inşa etmektir" değerlendirmesinde bulundu.