DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle AKM'de düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fiziki saldırıya uğramıştı.

Saldırı infial yaratırken CHP Gençlik Kolları, CHP Ankara İl Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, saat 21.00'de Ankara'daki CHP Genel Merkezi önünde toplanma çağrısı yaptı.

Parti teşkilatı ve Mansur Yavaş'ın çağrısının ardından CHP'liler Genel Merkez binası önünde toplandı.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşma yapıyor.

Özgür Özel'in konuşmaların satır başları şu şekilde:

"Bir gün bir gece daha buraya geleceğiz. Burayı tıklım tıklım dolduracağız, partimizin ışıklarını sabaha kadar yakacağız. O seçimi biz kazanacağız.

Bu sabah İstanbul'a gittik, bir cenazeye, bir barış güvercinini uğurlamaya, Sırrı Süreyya Önder'i uğurlama gittik. "