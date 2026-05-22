Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçmiş kongre süreçlerine ilişkin gündeme gelen 'mutlak butlan' kararı Konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 yıllık komşusundan geldi.
"TABAN OLARAK ÜZÜLÜYORUZ"
Kurultaylara yönelik şaibe iddialarının sürdürülmesinin partiye zarar verdiğini belirten komşu, delegelerin iradesinin defalarca teyit edildiğinin altını çizdi. Sürecin tabanda yarattığı rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:
"Diyelim ki o kongrede şaibe var. Aynı delegeler iki kez daha Özgür Özel’in genel başkanlığını onayladı. Taban olarak üzülüyoruz."
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.