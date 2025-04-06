Eski CHP İstanbul Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen kurultayda, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin gençlik kollarından gelen bir kişi olduğunu ve 45 yıllık parti üyeliği bulunduğunu söyledi.

'6 İMZA GERİ ÇEKİLİYOR'

Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "Dün akşamdan beri yaşadığımız, imzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

'97 İMZA TOPLADIM'

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını iddia eden Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini öne sürdü.

'SÖYLECEKLERİMDEN KORKTULAR'

Hızlandırılmış bir kurultay yapıldığını ileri süren Şimşek, şunları kaydetti:

"Hızlandırılmış bir kurultay, hızlandırılmış bir saat, hızlandırılmış bir yapı. 15 gün önce kurultay kararı alıyoruz. 10 gün tatil, 3 gün de bayram ve adaylar yarışacak. Nasıl yarışacak? Çok üzgünüm. Neler söyleyeceğimden korktular. Neden Tayyip'in karşısında ayağa kalktın? Tayyip Erdoğan 'şaibeli kurultay' dediğinde, şaibe varsa çıkıp söylemeyen hukuksuzdur, haksızdır. 'Atatürk kadar konforum yok' dedin. MİT Müsteşarı'na üyeleri sormaya kalktın. Komik komik işler güçler ortaya koydun. Temmuz ayında saat 9'da ışığı kapattın, açtırdın. En önemli önerisi 1400 liralık rakı 140 lira olacak. Yapılan gafların haddi hesabı yoktur. Bunları parti örgütü ile paylaşmamız gerekirdi."

'ŞİMDİ SANTRAFORUN BİRİ YOK, ADAYLIĞINI AÇIKLA'

Tek aday ve blok liste ile seçime gidilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Şimşek, "CHP kimsenin holdingi değildir, CHP örgütü kimsenin marabası değildir." dedi.

Kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel'e hayırlı olsun dileklerini ileten Şimşek, "Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Arkadaşlar, ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu." ifadelerini kullandı.