DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekol TV'de katıldığı canlı yayın programında seçim ve ittifaklar hakkında konuştu.

2023 seçimlerinde CHP ile ittifak yapmalarının partisine kaybettirdiğini öne süren Babacan, önümüzdeki seçimler için 'dersimizi alarak gireceğiz' yorumunda bulundu.

'BİZ GELMESİ GEREKEN OYLAR GELMEDİ'

Babacan konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bizim CHP ile aynı masada oturmamızın, CHP listesinden seçimlere girmemizin olumsuz etkisi büyük oldu.

Pişman mısınız derseniz, o gün de ülkenin durumu berbattı ve bir an önce iktidarın değişmesi gerekiyordu.

İktidarın değişmesi için birlik olduk. Ama 2+2=4 etmedi, 3 etti.

Yan yana gelince normal şartlarda bize gelmesi gereken oylar gelmedi. Dolayısıyla artık biz önümüzdeki seçimlere 2023'ten ders alarak gidiyoruz."