14 Mayıs 2023 seçimlerinde Konya’da CHP listelerinden Milletvekili Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici AKP’ye geçiyor.

İL BAŞKANI DOĞRULADI

Ekici’nin AKP’ye geçeceğini Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan doğruladı.

SÖZCÜ’ye konuşan Arslan, “Dün akşamdan itibaren tüm teşkilat mensuplarının ne kendisine ne de yanındaki danışmanına ulaşamıyor. 6 aydır böyle bir ihaneti bekliyor ancak bu kadar küçüleceğini de beklemiyorduk. Müthiş bir hayal kırıklığı yaşadık. Hem seçilmiş için sahada mücadele eden bizlerin hem de kendisine oy veren seçmenlerin yüzüne nasıl bakacak. Bu üç günlük dünyada böyle bir karaktersizlik yapmaya değer miydi? Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum” dedi.

TELEFONLARI KAPALI

AKP’ye geçecek olan Hasan Ekici’nin telefonlarına ise ulaşılamaması dikkat çekti.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Ekici’nin rozetini bugün AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öğrenildi.

KONYA AKP’YE GEÇEN İKİNCİ VEKİL

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den milletvekili seçilen Ünal Karaman da AKP’ye geçmişti.

İSTİFA ETTİ

Ekici, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."