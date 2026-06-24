Malatya’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binası, sabah saatlerinde yaşanan gergin olaylarla gündeme geldi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Malatya İl Başkanı olarak atanan Hakan Satılmış’ın ekibinin binaya zorla girdiği öne sürüldü. Kapıların kırılarak içeri girilmesiyle başlayan süreç, parti içi protestoları ve polis müdahalesini beraberinde getirdi.

KAPI KIRILARAK GİRDİLER, BİNADA GERGİNLİK ÇIKTI

Sabah saatlerinde CHP Malatya İl Başkanlığı binasına gelen atanmış il başkanı Hakan Satılmış’ın ekibi kapıyı kırarak içeri girdi. Olayın ardından bina çevresinde toplanan partililer ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmalar sırasında ortamın gerilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

GENÇLİK KOLLARINDAN PROTESTO: AFİŞ ASILDI

Olaylara tepki gösteren CHP Malatya Gençlik Kolları üyeleri de il başkanlığı binasına girerek dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi. Grup, binanın dış cephesine üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ve “Hain” yazılı olduğu belirtilen bir afiş astı. İçeri girişlerin ardından polis ekipleri ile partililer arasında zaman zaman itiş kakış yaşandı. Bina önünde yükselen tansiyonun ardından güvenlik güçleri müdahale ederek giriş kapısını yeniden kontrol altına aldı. Yoğun çabanın ardından kapının kapatıldığı, binada bulunan partililerin ise içeride bekleyişini sürdürdüğü öğrenildi.

“PARTİYİ AYRIŞTIRMA GİRİŞİMİ” TEPKİSİ

Olayların ardından CHP İl Başkanlığı binası önünde açıklama yapan görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, yaşananları sert sözlerle eleştirdi.

Yıldız açıklamasında, parti içinde “örgüt iradesinin yok sayıldığını” savunarak, gece saatlerinde kapıların kırılarak içeri girilmesini “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi. Parti içinde bir “algı operasyonu” yürütüldüğünü öne süren Yıldız, yaşananların siyasi bir müdahale olduğunu ifade etti.

“ÖRGÜTÜMÜZLE BİRLİKTEYİZ” MESAJI

Yıldız, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteklerini sürdüreceklerini belirtirken, parti örgütlerinin dışlandığını savundu.

Ayrıca Veli Ağbaba hakkında yapılan iddialara da değinen Yıldız, söz konusu suçlamaların karşılıksız kalacağını ifade etti.

“BİNALAR DEĞİL HALK SİYASETİN MERKEZİDİR”

Parti içi tartışmaların gölgesinde yapılan açıklamada Yıldız, siyasetin merkezinin binalar değil halk olduğunu vurguladı. CHP’nin mücadelesinin süreceğini belirten Yıldız, yaşananların parti içinde derin bir ayrışmaya işaret ettiğini savundu.