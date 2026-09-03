CHP Malatya İl Kadın Kolları Eski Başkanı Canan Erdoğan, görevden alınma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, 10 Temmuz’da göreve başladığını, kısa süre sonra hakkında Genel Merkez’e şikâyetler ulaştığını ve görevden alınması için girişimler başlatıldığını söyledi.

“BELGE VAR” DENİLDİ



Hakkında bir “belge” bulunduğunun kendisine aktarıldığını belirten Erdoğan, belgenin kendisine gösterilmediğini söyledi. Erdoğan, “Varsa bu belge nerede? Varsa ortaya konulsun, gereği yapılsın” dedi.



Erdoğan ayrıca, Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever’in kendisine “Ben de bir yere kadar koruyabilirim, MYK baskı yapıyor” dediğini öne sürdü.

“29 TEMMUZ’DA ALINDIYSAM 4 AĞUSTOS’TA NEDEN HABERİM YOKTU?”



Görevden alma işleminin 29 Temmuz’da gerçekleştirildiğinin kendisine sonradan söylendiğini belirten Erdoğan, buna rağmen kendisine herhangi bir resmî yazı tebliğ edilmediğini ifade etti.



Erdoğan, 4 Ağustos’ta ise Genel Merkez tarafından aranarak CHP grup toplantısına katılıp katılmayacağının sorulduğunu söyledi. “Benim dahi bilmediğim bir görevden alma kararını basın nasıl öğrendi?” diye soran Erdoğan, kararın kim tarafından basına servis edildiğinin açıklanmasını istedi.

CHP’DEN İSTİFA ETTİ



Yaşananların ardından kendisi, ailesi ve yönetimindeki bazı arkadaşlarıyla birlikte CHP üyeliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan, hukuki haklarını kullanacağını belirtti.



Erdoğan, “Mesele artık bir görev meselesi değildir. Mesele bir kadının itibarı, emeği ve onurudur” dedi.