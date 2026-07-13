Yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından CHP Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış, ildeki yerel bir gazete için 3 milyon lirası KDV olmak üzere 18 milyon liralık fatura kesildiğini iddia etti.

Bu iddialara Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında, "Bir il başkanını görevden aldık, 40 gazete için 10-20 milyon lira para vermişler. Yarın açıklayacaklar arkadaşlar. Belli ki naylon fatura. Bunlar olmaz. Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız" ifadeleriyle destek çıktı.

Ancak iddiaların ardından faturanın düzenlendiği belirtilen gazetenin imtiyaz sahibi yazılı açıklama yaptı.

'HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK BULUNMAMAKTADIR'

Gazetenin imtiyaz sahibi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Satılmış Başkan, geçtiğimiz hafta beni, 11 Aralık 2025 tarihinde sehven hatalı düzenlenen bir faturayla ilgili telefonla aramıştır. Kendisine açıkça ifade ettiğim üzere; söz konusu faturada gazetenin birim fiyatı yanlış yazılmış, hata daha sonra mali müşavir tarafından fark edilmiştir.

Ancak Vergi Usul Kanunu kapsamında itiraz süresi geçmiş olduğundan, kurumumuz ve CHP İl Başkanlığı bu hatalı faturayı muhasebe kayıtlarına almamış, işlem görmemiştir.

Dahası, CHP Malatya İl Başkanlığı, hatalı faturanın numarasını da belirterek banka aracılığıyla gerçek tutar olan 18 bin TL'yi tarafımıza ödemiştir. Yani ortada ne 18 milyon liralık bir ödeme ne de kamuoyuna yansıtıldığı gibi herhangi bir usulsüzlük bulunmaktadır.

Buna rağmen Satılmış başkan, konunun gerçek mahiyetini benden dinlemiş olmasına rağmen yaklaşık bir hafta sonra basına ve kamuoyuna "18 milyon liralık fatura bulduk" şeklinde gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapmıştır."