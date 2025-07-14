CHP Manavgat'ın acı günü...

CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar'ın 12 yaşındaki oğlu Ege Başar hayatını kaybetti.

Daha önce iki kez ameliyat geçirdiği öğrenilen Ege Başar, 7 Temmuz'da Ankara'da bir hastanede büyük bir operasyon geçirdi.

Küçük Ege'nin dün durumunun kötüleştiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

ZEYBEK BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Zeybek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarifsiz acınızda kalbimiz ve dualarımız sizinle... Manavgat İlçe Başkanımız Oykun Başar’ın kıymetli oğlu Ege’nin, kalp ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Henüz 12 yaşında kaybettiğimiz evladımız Ege’ye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve güç diliyorum. Mekanı cennet olsun."