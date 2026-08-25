CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uzun'un sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Uzun'un yürütmekte olduğu il başkanlığı görevinden feragat etme kararının tamamen sağlık durumuyla ilgili olduğu, herhangi bir siyasi kırgınlık, parti içi anlaşmazlık veya farklı bir siyasi gelişmeyle bağlantılı olmadığı vurgulandı.

Görev süresi boyunca CHP Manisa İl Başkanlığı sorumluluğunu üstlenen Uzun'un, bundan sonraki süreçte de partisinin yanında olmaya ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.

Uzun'un yerine il başkanlığı görevine getirilecek ismin, Genel Merkez tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.