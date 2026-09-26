CHP’den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bundan sonraki siyasi yol haritasına ilişkin tartışmalar sürerken, parti kulislerinden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nin haberine göre CHP kurmayları, Yavaş’ın ilerleyen dönemde yeniden partiye dönme ihtimalinin tamamen kapanmadığını belirtti.

“SİYASETTE ŞARTLAR DEĞİŞİR”

CHP yöneticileri, Yavaş’ın geçmişte partiyle yollarını ayırdıktan sonra yeniden CHP’ye döndüğünü hatırlattı.

Yavaş’ın 2014’te CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu, 2016’da partiden istifa ettiğini, 2018’de yeniden CHP’ye katıldığını ve 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini belirten kurmaylar, siyasi şartların zaman içinde değişebileceğine dikkat çekti.

Parti kulislerinde yapılan değerlendirmede, “Bugünden yarının hesabını yapmak doğru değil. Siyasette şartlar değişir, insanlar yeniden bir araya gelebilir. Mansur Bey, 2014’te aday oldu, 2016’da istifa etti, 2018’de geri geldi, 2019’da seçildi. Ne olacağı belli olmaz, belki sonra yine geri gelir” ifadeleri kullanıldı.

“BU KEZ DÖNÜŞÜ KOLAY OLMAYABİLİR”

Yavaş’ın yeniden CHP’ye dönmesi ihtimalinde ise önceki süreçte olduğu gibi kolay bir tablo oluşmayabileceği belirtildi.

CHP kurmayları, olası bir dönüşte Parti Meclisi’nin tutumunun belirleyici olabileceğine işaret ederek, “Bu sefer dönüşünü Parti Meclisi kabul eder mi, bilemeyiz. O günün şartlarında kimler olur, parti nasıl bir yapıda bulunur, bunları şimdiden kimse bilemez” değerlendirmesini yaptı.

“SİYASETTEN ÇEKİLMEYECEK”

Yavaş’ın istifa açıklamasında kullandığı “tavanda değil tabanda birleşme” sözleri de CHP kulislerinde yorumlandı.

Parti yöneticileri, bu ifadelerin Yavaş’ın siyasetten tamamen çekilmeyeceğine işaret ettiğini savundu. Bir CHP kurmayı, “Bu sözleri söylemeseydi tamamen jübile yaptı denirdi” ifadelerini kullandı.

Bazı kurmaylar ise Yavaş’ın önümüzdeki dönemde farklı siyasi aktörlerle ortak bir zeminde hareket edebileceğini ve siyasette kendisine yeni bir alan oluşturabileceğini ileri sürdü.

KILIÇDAROĞLU’NUN TUTUMU DA GÜNDEMDE

CHP kulislerinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ın istifasına ilişkin tutumu da değerlendirildi.

Parti yöneticileri, Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ın CHP’den ayrılmasını istemediğini belirterek, “Kemal Bey Mansur Bey’in gitmesini istemezdi ama Mansur Bey de kalmak için bir şey yapmadı” değerlendirmesinde bulundu.