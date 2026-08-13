CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın yaşadığı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında, Yazgan hakkında sosyal medyada yayılan görüntü içerikleri ve iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmanın, "cinsel taciz" ile "cinsel saldırı" suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir dairede meydana gelmişti.
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, gittikleri doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evindeydi.
Bir süre sonra Yazgan'ın T.A.'ya "cinsel tacizde bulunduğu" iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.
N.D. adlı erkek ile B.Ş. ve T.A. adlı kadınlar, Ahmet Baran Yazgan'ı darbetmişti.
Şüphelilerden T.A. o anları cep telefonuyla da kayda almıştı.