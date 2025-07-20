CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, şirket ve firmaların konkordato başvurularının, "borcumu ödeyemiyorum" feryadı olduğunu, bu yılın sadece temmuz ayında Türkiye genelinde 6 fabrika icra yoluyla satışa çıkarıldığının açıklandığını belirtti.

"ÜRETİM TESİSLERİ BİRER BİRER İCRADAN SATILIYOR"

Farklı bölgelerde farklı iş kollarında onlarca işçi çalıştıran ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan iş yerlerinin kapandığını, satıldığını, el değiştirdiğini ifade eden Gürer, "Ekonomik sorunların artması yanında üretim tesisleri birer birer icradan satılıyorsa, bu artık yaşanan sorunların dar boğazın acı bir yansımasıdır.

2025 yılının ilk 6 ayında toplam 2776 firma konkordato talebinde bulundu. Haziran ayında 541 başvuru yapılırken, bu başvuruların 292’si için geçici mühlet, 132’si için kesin mühlet kararı verildi. 91 başvuru reddedilirken, 19'u doğrudan iflasla sonuçlandı. 7 dosyada ise konkordato tasdiki sağlandı. Bu veriler, işletmelerin borç sarmalına saplandığını ve iflastan kaçınmak için son çare olarak konkordatoya başvurduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Şirket ve kooperatif kapanışlarındaki ciddi artışlara dikkat çeken Gürer, bu yılın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısının, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 oranında azaldığını, aynı dönemde kurulan kooperatif sayısında da yüzde 24,9 oranında düşüş yaşandığını aktardı.

"2025'İN HAZİRAN AYINDA 14 BİN 9 ŞİRKET KAPANDI"

Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

"Haziran 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 27,1 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 12,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 28,5 oranında artış meydana geldi.

Bir önceki aya göre Haziran 2025’te kurulan şirket sayısı da yüzde 16,4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,9, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 29,3 oranında azalmıştır. 2025 yılının haziran ayında 14 bin 92 şirket kapanmıştır. Bu sayı, bir önceki ay olan Mayıs 2025’te 11 bin 382 idi. Sadece bir ayda yaklaşık 2 bin 700 işletme daha fazla kapanmıştır. Artık sadece bireysel borçlular değil, kurumsal üreticiler de ayakta duramıyor.

"ÜRETMEYEN İSTİHDAM YARATMAYAN EKONOMİDE SORUN BİTMEZ"

Fabrikalar kapanıyor, işletmeler konkordatoya sığınıyor, kooperatifler dağılma noktasına geliyor. Üretmeyen, istihdam yaratmayan, yatırım alamayan bir ekonomi sorun bitmez. Bu veriler, sorunlu sürecin somut göstergesidir.

Ekonomi yönetimi hala 'büyüme' anlatırken, gerçekler sokakta, sanayide, tarımda ve fabrikada yaşanıyor. Bu tablo, sorumluluk almayan bir ekonomi yönetimin milletin sırtına yüklediği yükün giderek ağırlaştığını gösteriyor. Emekli, esnaf, işçi ve çiftçi geliri düşüp kıt kanaat yaşarken ekonomik sorunlar sanayicinin de şirketlerin de iş yerlerini icra yoluyla satacak duruma düşürdü."