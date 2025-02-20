Rize'de, Karadeniz Sahil yolunda otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu Yeniyol mevkisinde seyir halinde olan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı idaresindeki 34 EEG 830 plakalı otomobil ile Serdar K. yönetimindeki 09 AGJ 200 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir sebeple kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile kamyonet sürücüsü Serdar K. ve yolcu Muhammet K., yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

CHP İL BAŞKANI DENİZ'DEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rize Milletvekilimiz Sayın Tahsin Ocaklı Ardeşen Yeniyol (Öce) köyü kavşağında aracıyla karşı yoldan gelen araçla trafik kazası geçirmiştir. Kazayı gerek vekilimiz gerekse de diğer arabadaki kardeşlerimiz hafif sıyrıklarla atlatmışlardır, kontrol amaçlı tedavilerine devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.