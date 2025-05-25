İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolladığı yazılı talimat ile, işletmesi İBB'ye ait olan metro, metrobüs, vapur, tramvay ve otobüslerde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait görsel ve seslerin kullanılmaması gerektiğini belirtti.



Söz konusu talimata Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki gelirken, dün akşam saatlerinde bazı CHP milletvekilleri, üzerinde 'Free İmamoğlu (İmamoğlu'na özgürlük) yazan pankartı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı.





KÖPRÜYE ASILAN PANKART METİNER'İ ÇILDIRTTI



Yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’ne yargı kararına rağmen o pankartı asan CHP’li vekiller için Başsavcılık makamı soruşturma açmış.

Olacak olanı söyleyeyim:

O savcılık fezlekeleri TBMM’ye gidecek. Ve orada hiç bir işlem yapılmadan bekleyecek.

Milletvekilleri bunu bildikleri için ne yargı kararı dinliyorlar ne hukuk ne kanun.

Yargı görevini yapıyor.

Ama siyaset kurumu ve TBMM o fezlekelere dokunmayarak dokunulmazlığın kötüye kullanılmasına zemin hazırlıyor.

Bence bu tarz fezlekeleri olan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı.

Aksi takdirde yargıyı tehdit etmeler ve örgüt militanları gibi kanunsuz eylemlerde bulunmalar artarak devam eder.

Dokunulmazlık, sadece kürsüyle ve düşünceyle sınırlı olmalıdır."