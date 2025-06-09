CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinge belediye başkanı Utku Caner Çankaya'nın tutuklu olduğu Avcılar'da gerçekleştirecek.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yeni mitingin yeri ve saatini duyurdu.
CHP'nin Avcılar mitingi 11 Haziran saat 20.30'da gerçekleştirilecek.
CHP'li Çelik mitinge dair, "Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" dedi.
CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya, geçtiğimiz hafta İBB soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.