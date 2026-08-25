Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına "mutlak butlan" ile getiren davada kritik gelişme yaşandı.

CHP yönetimi, partinin kurultay sürecine ilişkin "mutlak butlan" davasında yapılan temyiz başvurusunu geri çekti.

Sözcü TV muhabiri Emre Sercan İke'nin aktardığına göre; yapılan bu hamleyle birlikte davaya ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi için bir başvurunun daha geri çekilmesi gerekiyor.

ÖZGÜR ÖZEL BAŞVURUYU GERİ ÇEKECEK Mİ?

Bu kapsamda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de temyiz başvurusunu geri çekmesi halinde mahkeme kararı kesinleşmiş olacak.

Özgür Özel'in bu konuda ne karar vereceği de merak konusu oldu.