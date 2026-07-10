Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi. Güvenlik önlemlerine rağmen seçilmiş yönetim binayı terk etmezken, Teyfik Caymaz ve beraberindeki heyet ilk girişimlerinde il başkanlığı binasına ulaşamayarak bölgeden ayrıldı.
'ARKALARINA BAKMADAN GERİ DÖNDÜ'
Yaşanan anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, "Niğde İl binamıza gelen kayyum heyeti arkalarına bakmadan geri döndü" ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Niğde'yi ziyaret etmesinin beklendiği öğrenildi.
7 İL BAŞKANI İHRAÇ EDİLDİ
CHP'de yaşanan teşkilat değişikliği kapsamında 26 il başkanı görevden alınırken, 7 il başkanı da kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Görevden alınan isimler arasında CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal da bulunuyor.