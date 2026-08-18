CHP Nilüfer İlçe Başkanı Av. Deniz Baykal, geçtiğimiz hafta Bursa ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in, tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile ilgili sözlerine karşılık yazılı bir açıklamada bulundu…

Berhan Şimşek’in, Bozbey ve Erdem’in devam eden yargı süreçleri sonuçlanıncaya kadar parti üyeliklerinin askıya alınması önerisini doğru bulmadığını ifade eden Baykal, açıklamasında kısaca şu ifadeleri kullandı:

"CHP Nilüfer İlçe Başkanı olarak bu konudaki düşüncemi açık, samimi ve örgütümüzün sorumluluğunu taşıyan bir anlayışla ifade etmeyi görev biliyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, hepimizin ortak değeridir. Kişilerden, makamlardan ve dönemsel tartışmalardan çok daha büyüktür. Bu nedenle yaşadığımız sorunların, kırgınlıkların ve fikir ayrılıklarının çözüm yeri partimizden uzaklaşmak değil; yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi demokratik yapısı, hukuku ve örgütü içerisinde olmalıdır.

Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem, yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını taşıyan, seçim meydanlarında örgütümüzle birlikte mücadele eden, Nilüfer’e ve Bursa’ya hizmet etmiş yol arkadaşlarımızdır.

Bugün haklarında yürütülen yargı süreçleri elbette hukuk içinde, özgür, adil ve şeffaf biçimde yürütülmelidir. İddialar araştırılmalı, varsa suçun karşılığı hukuk önünde verilmelidir. Ancak henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadan hiç kimsenin suçlu ilan edilmesini ve siyasi olarak dışlanmasını doğru bulmuyorum.

Masumiyet karinesi, yalnızca iyi günlerde hatırlanacak bir hukuk ilkesi değildir. Asıl zor zamanlarda sahip çıkılması gereken bir ilkedir.

"BİZİM GÖREVİMİZ HÜKÜM VERMEK DEĞİL"

Ben bir ilçe başkanı olarak yargının yerine geçemem, geçmemeliyim. Bizim görevimiz hüküm vermek değil; hukukun üstünlüğünü, adaleti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratik değerlerini savunmaktır.

Aynı şekilde, yıllarca omuz omuza mücadele ettiğimiz yol arkadaşlarımızı en zor günlerinde yalnız bırakmamak da benim için siyasi bir tercih değil, örgüt olmanın gereğidir.

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca iyi günlerin partisi değildir.

Asıl dayanışma zor günlerde gösterilir. Asıl vefa, herkes yanınızdayken değil; zor zamanlarda yol arkadaşınızın yanında durabilmektir.

Bu nedenle, yargı süreçleri sonuçlanmadan Mustafa Bozbey’in veya Turgay Erdem’in parti üyeliklerinin askıya alınmasını ya da istifaya yönlendirilmesini doğru bulmuyorum.

Yıllarca bu parti için mücadele etmiş, seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı için emek vermiş, Nilüfer’e ve Bursa’ya hizmet etmiş insanları bugün zor günlerinde yalnız bırakmak, örgüt kültürümüzle bağdaşmaz.

Elbette parti içerisinde eleştirilerimiz olacaktır. Yanlış gördüğümüz konularda itiraz edeceğiz. Farklı düşüncelerimizi açıkça söyleyeceğiz. Ancak birbirimizi dışlayarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratik kültürü içerisinde mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz.

Benim inancım çok açık:

Kişiler değişir. Görevler değişir. Makamlar değişir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kalır. Bizim görevimiz birbirimizi tüketmek değil, partimizi büyütmektir.

Dün bu parti için mücadele edenleri bugün yalnız bırakmayacağız. Zor günlerde yol arkadaşlarımızın yanında duracağız. Partimizin hukukuna, değerlerine, örgüt kültürüne ve dayanışma ruhuna sahip çıkacağız.

Çünkü CHP, sadece seçim kazandığımız günlerin değil; birlikte sınandığımız zor günlerin de partisidir. Adalet herkes için, hukuk herkes için, Cumhuriyet Halk Partisi hepimiz için."