Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki krizi duyurdu. Bir İHA Türkiye hava sahasına girince düşürüldü.

Sonra 24 saat ise Rusya'nın deniz üssüne yapılan İHA saldırına sahne oldu. 15 Aralık'ta gece saatlerinde Ankara'ya yaklaşan bir İHA 200 metre irtifada uçarken radara takıldı. Alarm verilmesiyle F-16'ların kalkması bir oldu. Uçaklar havalandı. Henüz hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İHA Çankırı semalarında düşürüldü. Ülkemize giren İHA İran yapımı Şahit 136 kamikaze iHA'sıydı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında düşürülen İHA ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

CHP’nin savunmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, önceki gün bir arkadaş WhatsApp gurubunda bu olayla ilgili bir paylaşım yaptı.

Özkök yazısında, Bağcıoğlu'nun bu İHA mesajının ne olduğunu şu sözlerle anlattı:

"F16'LARIMIZ DOĞRU OLANI YAPTI"

(*) “İnsansız sistemler, özellikle Rusya–Ukrayna Savaşında taktik avantaj sağlayan önemli unsurlar hâline geldi.”

(*) “Geleneksel savunma ve kuvvet koruma anlayışı, alçak irtifada uçan ve düşük iz bırakan İHA’lar karşısında yetersiz kalıyor.”

(*) “İzinsiz İHA faaliyetleri nedeniyle uçuşların durdurulması, sivil havacılık, kritik altyapı ve askerî tesislerin insansız tehditlere karşı kırılganlığını ortaya koydu.”

Bilelim ki Karadeniz artık çok tehlikeli bir deniz haline geldi

(*) “Karadeniz’de insansız sualtı araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı, üs ve limanların düşük maliyetli otonom sistemler karşısında ciddi risk altında olduğunu gösterdi.”

(*) “Hava sahası ihlalleri ve insansız tehditler küresel bir sorun haline geldi.”

F-16’larımız Çankırı-Elmadağ üzerinde doğru olanı mı yaptı?

“Evet” diyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli tümamiral.

"ASIL MESELE ÇELİK KUBBE'NİN GEÇ BAŞLAMASIDIR"

(*) “Alternatif çözümler üzerinde çalışılsa da bir İHA’yı güvenli ve etkin biçimde düşürmek için şimdilik en çok tercih edilen yöntem havadan havaya füzedir.”

(*) (Çünkü) “Uçak topu kullanımı hedefin süratinin düşük olması nedeniyle emniyetsiz durumlar yaratabilir.”

O İHA’nın, MKE fabrikasına kadar ulaşmasında Rusya’dan aldığımız S 400’lerin etkisi var mı?

“Hayır” diyor emekli komutan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı…

(*) “S-400 alımı, maruz kalınan yaptırımların yanı sıra milli hava savunma sistemi projelerinin gecikmesine neden oldu. Ancak bunun son İHA olayındaki gelişmelere doğrudan etkisi yoktur.”

Asıl mesele Çelik Kubbe projesinin geç başlamasıdır

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

(*) (Ne var ki) “Tespit, teşhis, erken ihbar ve angajman yeteneğine sahip Entegre Hava Savunma Sistemleri çevre ülkelerde onlarca yıl önce kurulmuşken, Türkiye Çelik Kubbe projesini ancak 2024 yılında başlatmıştır.”

(*) “TF-2000 hava savunma muhribi projesi 30 yıl gecikmiştir; bu durum anavatanın hava tehditlerine karşı ileriden savunulmasında -son olayda görüldüğü gibi- ciddi bir zafiyet yaratmıştır.”

(*) “Kritik tesis ve altyapıya yönelik kuvvet koruma projeleri arzu edilen seviyede değildir.”

Bu İHA sızıntısından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu bu tespitlerden sonra önerilerine geçiyor.

"ORDUNUN MORALİNİ BOZMAYIN"

(*) “Gelişen ve değişen tehdit ortamı dikkate alındığında savunma sanayisi yönetiminde bir paradigma değişikliğine gidilmesi zorunludur.”

(*) “Güvenlik ve savunma bağlamında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Dinamik ve siyasi saiklerden uzak bir yönetim anlayışının benimsenmesi önemlidir.”

Bekamızı etkileyecek 3000 savunma projesi var

(*) “Devam eden yaklaşık 3.000 savunma projesi, gerçek tehditler temelinde gözden geçirilmeli ve önceliklendirilmelidir. Kaynak aktarımı buna göre yapılmalıdır.”

(*) “Bekamızı etkileyecek kritik ve acil projeler (Alçak irtifayı da kapsayacak tüm bileşenleri ile Çelik Kubbe Sistemi, TF-2000 hava savunma muhribi, yönlendirilmiş enerji silahları, kritik tesis/ üs kuvvet koruma projeleri vb) öne alınmalıdır.”

Vatanınızı seviyorsanız iç siyasete hizmet eden popülist yatırımları durdurun

(*) “Popülist iç siyasete hizmet eden projelere kaynak aktarımı durdurulmalıdır.”

(*) “TF-2000 muhribinin envantere girmesine daha uzun süre olduğu dikkate alınarak Karadeniz’de veya tehdidin arttığı bölgelerde hava gözetlemesine firkateynler/ korvetler ile destek sağlanmalıdır.”

(*) “Deniz hava destek harekâtı tüm dünyada yaygın olarak uygulanan usuldür. İHA faaliyetinin reaksiyon ölçme kapsamlı yapılmış olabileceği de dikkate alınarak, hazırlık durumlarının tekrar değerlendirilmesi ve karar verme sürecinin gözden geçirilmesi uygun olacaktır.”

Bir söz de muhalefete: Eleştirin ama ordunun moralini bozmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı diyor ki:

(*) “Ne yazık ki konu hakkında yeterli bilgisi olmayanların dahi varsayımlar üzerinden hüküm verdiği ve eksik bilgiler ile açıklamalar yaptığı bir iklimdeyiz.”

(*) “Eleştiri yapılmalıdır; sorumlu makamların yönetim zafiyetleri ortaya konmalıdır ancak fedakârca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moralini zedeleyecek üslup ve tutumdan da kaçınılmalıdır.”

Son söz Millî Savunma Bakanlığı’na: “Bu vahim olayı vatandaşa açık açık anlatın”

(*) “Asıl önemli olan, dersleri çıkarıp düzeltici tedbirleri gecikmeden hayata geçirmektir. Burada şeffaflık esastır. Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilk haftalık basın bilgilendirme toplantısında İHA’nın tespitini müteakip yapılan işlemler ve alınan düzeltici tedbirler açık bir şekilde anlatılmalıdır.”

(*) “Aksi taktirde geçmişteki trajik olaylarda gördüğümüz şekilde bilgi kirliliği ve algı yönetimi devam edecektir.”