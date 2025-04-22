Ankara Valiliği, CHP’nin 23 Nisan’da TBMM önünde yapmayı planladığı konuşma ve ardından Anıtkabir yürüyüşüne izin verilmediğini açıkladı. Valilik, bölgenin tarihi-kültürel yoğunluğu ve trafik güvenliğini gerekçe gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında 23 Nisan 2025 günü için Ankara'da Birinci Meclis binasına çağrı yapmıştı.

Valilik yaptığı açıklamasında Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seğmenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı gibi yerleri alternatif olarak sundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel yaptığı açıklamada "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın olduğu gün, Birinci Meclis önünde, 23 Nisan günü Ankara mitingimiz gerçekleşecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, oradan Ankaralılara ve milletimize seslenecek. Ardından katılım gösteren vatandaşlarımızla birlikte Anıtkabir'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı paylaşımda "Milli egemenlik için yapılacak bu yürüyüşü cezaevinden izleyeceğim, yine yanı başınızda olacağım, sizlerle yürüyeceğim. Millet Büyüktür" demişti.

ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel karara sosyal medya hesabından çok sert tepki verdi. Özel tüm vatandaşları saat 17.00'da Birinci Meclis önüne davet etti.