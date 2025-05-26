CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının ikinci duruşması Dışkapı Adliyesi 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Dava 30 Haziran'a ertelendi. Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması, Kılıçdaroğlu ekibinin göreve iadesinin davanın özü olduğu tutanaklara geçti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirildi.

Davada ikinci duruşma görülecek. İlk duruşmada hakim kurultaya katılım listesi, mazbata, alınan kararları istedi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı ancak Kılıçdaroğlu ifadeye gitmeyeceğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ Mİ GELECEK?

30 Haziran'a ertelenen davanın tutanağında şu ifadelere yer verildi:

Dosyanın incelemesinden davanın; suç kapsamı irade fesadı halleri ile 04-05 Kasım 2023 tarihli kurultay sakatlanmış olduğundan Özgür Özel ve yönetiminin hukuken bir geçerliliği olmadığı belirtilerek aynı hukuksuzluk iradesi altında önceki kurultaya ilişkin iptal davalarını bertaraf etmek amacıyla olağanüstü kurultay kararının alındığı ve bu davaların konusuz bırakılmaya çalışıldığının belirtildiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan ile sakatlanmış ve yok hükmünde bulunan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilmiş olması genel başkan olarak bulunduğu sürede aldığı kararların yok hükmünde olacağından 06 Nisan 2025 tarihinde yapılmış olan olağanüstü kurultayın da yok hükmünde olduğu belirtilerek önceki davanın mahkememiz dosyasıyla birleştirilmesi 06.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen CHP olağanüstü kurultayının yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali mutlak butlan ile sakatlanmış 04-05 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağanüstü Kurultayı sonucu seçilmiş bulunan Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin parti meclisi üyelerinin ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve 4-5 Kasım öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti meclisi ve önceki yüksek disiplin üyelerinin görevlerine iadesinin talep edildiğine ilişkin bir dava olduğu anlaşıldı.