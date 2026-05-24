CHP Parti Meclisi, dün Genel Merkez’de saat 15.40’ta toplandı. Saat 19.10’da verilen bir saatlik aranın ardından yeniden başlayan toplantı, saat 22.10’da sona erdi.

Toplamda 5,5 saat süren toplantıda, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “mutlak butlan” (kesin hükümsüzlük) iddiaları ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla göreve getirilmesi ihtimali karşısında izlenecek yol haritası ele alındı.

“PM ÜYELERİ KARARIN MAĞDURU”

CHP kurmayları, sabah saatlerinde toplanan milletvekili grubundan ayrı olarak bir araya gelen PM üyelerinin de söz konusu kararın doğrudan tarafı ve mağduru olduğunu vurguladı. Kurmaylar, “Bu karar milletvekillerini doğrudan etkilemiyor ancak PM’nin seçildiği kurultay iptal edilmiş durumda. Bu nedenle toplantının ana ekseni dayanışma ve mücadele oldu. Bir haksızlığa uğradık ve buna karşı her platformda sesimizi duyuracağız” değerlendirmesinde bulundu.

“ANKETLERDE FARK AÇILINCA BU KARARI BEKLİYORDUK”

Parti kurmayları, son kamuoyu araştırmalarında CHP’nin oy oranının yüzde 35’e ulaştığını, rakip partinin ise yüzde 30-31 bandında kaldığını belirterek aradaki farkın 4-5 puana çıktığını ifade etti. Bu tabloya dikkat çeken kurmaylar, “Bu farkı bizim gördüğümüz gibi Erdoğan da görüyor. Eğer oy oranımız yüzde 20’lerde olsaydı ve mevcut düzen için risk oluşturmasaydık bu kararlar alınmazdı. Yaşananları, partimizin iktidar yürüyüşünde karşılaştığı sancı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“YENİ PARTİ SEÇENEĞİ GÜNDEMDE YOK”

Toplantıda yeni parti kurulması yönündeki tartışmalar da ele alındı. CHP kurmayları bu seçeneğin tamamen kapatıldığını belirterek, “CHP bizim baba ocağımız. Buna sahip çıkmakla yükümlüyüz. Vatandaş ve delegeler bizi bunun için görevlendirdi. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse milletvekili grubu kendi içinde seçim yapar, yargıdan doğan haklarımızı sonuna kadar kullanırız” ifadelerini kullandı.

Partinin yaklaşık 2 milyon üyesinin büyük çoğunluğunun “kurultaysız yönetim olmaz” görüşünde birleştiği de vurgulandı. Kurmaylar, “Vatandaş da seçmen de aynı şeyi söylüyor. 38. Olağan Kurultay iptal edildi ancak hangi delegeler baz alınırsa alınsın, seçim yapılmadan bu süreç ilerleyemez” dedi.

ÖZEL SÜRECİ DETAYLARIYLA ANLATTI

Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin elindeki tüm bilgileri PM üyeleriyle paylaştı. Kararın alındığı andan itibaren kimlerle görüştüğünü, kimlerin destek verdiğini ve yapılan temasları detaylı şekilde aktardı. Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine de değindiği belirtildi.

Kurmaylar, “Mazbatası iptal edilmiş bir genel başkan olsa da Özel’in motivasyonu ve kararlılığı yüksek. Mesaisini kesintisiz şekilde genel merkezde sürdürüyor” değerlendirmesini yaptı.

KURULTAY İÇİN BAYRAM SONRASINA KADAR SÜRE

Toplantıda en dikkat çeken başlıklardan biri de kurultay takvimi oldu. Parti kurmayları, delegelerin iradesi alınmadan genel başkanlık tartışmasının meşruiyet taşımayacağını vurgulayarak şu mesajı verdi:

“Tüzük açık. Olağanüstü seçimli kurultay için delegelerin yarısından bir fazlasının imzası gerekiyor. Bayram sonrası ilk pazartesiye kadar ‘kurultay tarihi’ açıklanmazsa, o gün imza toplamaya başlarız ve gerekli sayının çok üzerinde imza toplarız.”

Kurmaylar ayrıca sürecin dikkatli yürütüldüğünü belirterek, “Partinin bölünmemesi için kapsayıcı davranıyoruz. İktidarın hedefi CHP’yi bölmek ve bu karar da bunun bir parçası” ifadelerini kullandı.

“BAVULU TOPLAYIP GİTMEYİZ”

Genel merkezden zorla çıkarılma ihtimaline de değinen kurmaylar, bu tür bir adımın demokrasiye zarar vereceğini belirtti. “Kimse bizden bu kadar hukuksuz bir karar karşısında bavulumuzu toplayıp gitmemizi beklemesin. Bu, seçmenin demokrasiye olan inancını zedeler” diyen kurmaylar, “Bizim çözümümüz sandık. Bunun dışında bir yol yok” mesajını verdi.

“HEPİMİZ DEMOKRASİDEN YANAYIZ”

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, tüm PM üyelerinin ortak noktada buluştuğu belirtildi. Kurmaylar, “Herkes meşruiyetten ve demokrasiden yana. Bu süreci CHP’ye yönelik bir çökertme operasyonu olarak görüyoruz. Buna karşı durma konusunda tam bir fikir birliği var” dedi.

81 İL BAŞKANIYLA KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, pazar günü saat 12.00’de genel merkezde 81 il başkanıyla bir araya gelerek süreci değerlendireceği öğrenildi.