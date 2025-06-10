CHP'nin genç belediye başkanı Ferdi Zeyrek, talihsiz bir kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.

Her partinden taziye mesajları art arda gelirken, Zeyrek'i memleketi Manisa'da büyük bir kalabalık son yolculuğuna uğurladı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı başvurmuş ancak olumsuz sonuçlanmıştı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Manisa'ya giderek Zeyrek ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.

'NAMUSSUZ'

CHP'nin acı gününde AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İktidara yakın ‘gdh’ adlı hesabın "Ali Nuhoğlu her şeyi itiraf etti, etkin pişmanlık hükümlerince serbest kaldı" yazan paylaşımını alıntılayan Varank, İmamoğlu'na hakaret etti:

"İSKİ’den ödeme çıkarttırıp kendine villa aldıran belediye başkanı değil ancak namussuz olur…"

'MANTIK DIŞI'

AKP'li Varank'ın referans gösterdiği videoya göre itirafçı olan iş insanı Ali Nuhoğlu, 500 milyon liralık alacağını tahsil etmek için değeri 1,5 milyar Türk Lirası değerindeki villaları Ekrem İmamoğlu'na verdi.

Kamuoyunun çokça tartıştığı iddiayla ilgili 'mantık dışı' yorumları yapıldı.

EL KONULAN ŞİRKET AKP DÖNEMİNDE İHALE ALMIŞ

İBB soruşturması kapsamında Ali Nuhoğlu'na ait el konulan Trend İnşaat’ın AKP döneminde ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin AKP döneminde İBB’den 10,1 milyon TL’lik ihale aldığı, Karayolları ile 147,6 milyon TL’lik anlaşma yaptığı belirlenmişti.