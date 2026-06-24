CHP İzmir İl Başkanlığı’na mutlak butlan yönetimi tarafından atanan Utku Gümrükçü’nün il binasına girdiği sırada yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Cumhuriyet'ten Ece İçmez'in haberine göre il binası önünde yaşanan arbede sırasında CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ile Konak Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Meclis Üyesi Simge Tokgöz darbedildi. O anlar kameralara da yansırken, iki isim hastaneye giderek darp raporu aldı.

'PARTİLİ OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUZ'

Zahide Kurun, mutlak butlan kararının ardından il başkanlığına gelen Utku Gümrükçü ve beraberindeki grubun parti binasına girmeye çalıştığını belirterek, yaşanan arbedede çok sayıda partilinin darp edildiğini söyledi. Kurun, “Mutlak butlan kararı sonrasında atanmış olan Utku Gümrükçü ve arkadaşları, birçoğunu tanımadığımız, partili olup olmadığını bilmediğimiz kişilerle birlikte il başkanlığımızın kapısına dayandı. Bu esnada arbede yaşandı. Yukarıya çıkmaya çalıştılar, bizler de onları engellemeye çalıştık. Girişte Utku Gümrükçü, Konak Belediye Meclis Üyesi olan kadın arkadaşımızı iterek yere düşürdü. Daha sonra binaya çıkan grubun arkasından gelen bir kişinin gençlerimize vurmak istediğini düşünüyorum. Ancak o sırada ben aradaydım ve omzuma güçlü bir yumruk geldi. Omzum morardı, bununla ilgili darp raporu da aldım” dedi.

(CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun)

'ÖZEL VE ATATÜRK FOTOĞRAFLARI YERLERE ATILDI'

İl binasında ciddi bir kaos yaşandığını ifade eden Kurun, “Arkadaşlarımızın darp edildiğini gördük. Genel Başkanımız Özgür Özel’in fotoğraflarının indirildiğini, üzerine basıldığını gördük. Hatta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’den hatıra olan fotoğrafının da yerlerde parçalandığını gördük. Bunlar çok üzücü olaylardı” diye konuştu. Kurun, sürece ilişkin şikayetçi olacaklarını belirterek darp raporu aldıklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

'ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM'

Darp raporu alan Simge Tokgöz ise Utku Gümrükçü’nün kendisinden özür dilediğini ancak bu özrü kabul etmediğini belirtti. Tokgöz, “Utku Bey benden özür dilemiş. Daha önce de söylediğim gibi ben seçilmiş bir meclis üyesiyim. Atanmışları dikkate almıyorum. Özrünü de kabul etmiyorum. Yaşananlardan ötürü de çok büyük rahatsızlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.

(Konak Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Meclis Üyesi Simge Tokgöz)

DARP RAPORUNDA YARA DETAYI

Tokgöz’ün darp raporunda, “Sol kol lateral yüz orta hatta, yaklaşık 8-9 cm uzunluğunda ve 0.1-0.2 cm kalınlığında, lateral medial hatta uzanan yüzeysel abrazyon (sıyrık/çizik) tipi yara izleri mevcuttur” ifadelerine yer verildi. Tokgöz, şikâyet sürecine ilişkin nihai kararın yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceğini belirtti.