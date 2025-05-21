Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Mayıs Pazar günü Bursa’da Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceği mitingin bilboard duyuruları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından reddedildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş karara sert tepki gösterdi.

Yeşiltaş, mitingin duyurusunu içeren görsellerin Bursa’daki bilboardlarda yer alması için ücretini ödeme kaydıyla başvuru yaptıklarını ancak TMSF’nin olumsuz yanıt verdiğini söyledi. Yeşiltaş’ın açıklaması şu şekilde:

"DEMOKRATİK KATILIM VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE"

“25 Mayıs Pazar günü Bursa’da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz büyük halk buluşması öncesinde, kent genelindeki bilboardlarda mitingimize dair duyuru görsellerimizin yer alması için ilgili başvurumuzu gerçekleştirdik. Ancak ne yazık ki, bu demokratik ve yasal başvurumuz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından reddedilmiştir.

Bu karar, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik değil; aynı zamanda halkın haber alma hakkına, demokratik katılım ve ifade özgürlüğüne de bir müdahaledir. Her fırsatta halkla buluşan, meydanlarda görüşlerini dile eden bir partinin, anayasal haklar çerçevesinde gerçekleştirmek istediği bir mitingin duyurulmasının engellenmesi kabul edilemez.

TMSF’nin bu kararı, kamu kaynaklarının tarafsız ve adil kullanılmadığını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu tür engellemelere boyun eğmeyecek, halkla buluşmaktan, halkın sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Mitingimize büyük katılımı engellemeyeceksiniz.

25 Mayıs Pazar günü Bursa’da yüzbinlerle birlikte gerçekleştireceğimiz mitingimizde demokrasiye sahip çıkma irademizi göstereceğiz ve birlikte daha aydınlık bir Türkiye için sesimizi yükselteceğiz.”