Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM Araştırma) son çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programında Gürses rakamları seyirciyle paylaştı.

KARARSIZLAR 3. SIRADA

"Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 30,7 ile birinci parti konumunda yer alırken AKP'nin oy desteği yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kararsızların yüzde 20 düzeyinde olması dikkat çekerken diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

MHP yüzde 4,9

DEM yüzde 6,0

ZAFER yüzde 2,8

İYİ Parti yüzde 2,5

YRP yüzde 1,7

A Parti yüzde 1,4

Diğer partiler yüzde 1,6

TİP yüzde 0,8

CHP'YE REKOR DESTEK

Kararsızlar dağıtıldığında ise; Cumhur İttifakı'nın 2023'te yüzde 45,3 olan oyunun yüzde 40,6'ya düştüğü; CHP'nin ise 2023'te AKP'nin yüzde 9,9 gerisindeyken bu pazar seçim olsa yüzde 3,9 puan önüne geçtiği görüldü. Araştırmaya göre en çok oy artışı ise 13 puan ile CHP'de.

MHP BARAJ ALTINDA

CHP yüzde 38,4 ile şimdiye kadar yapılan tüm anketlerde en yüksek seviyeye ulaştı. AKP'nin oy desteği ise yüzde 34,5 oldu.

DEM parti yüzde 7,5 oy desteği alırken araştırmaya göre; MHP yüzde 6,1 ile baraj altında kaldı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

ZAFER yüzde 3,5

İYİ Parti yüzde 3,1

YRP yüzde 2,1

Diğer partiler yüzde 2,1

A Parti yüzde 1,7

TİP yüzde 1,0

SEÇİM 2.TURA KALIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimi 1.turuna ilişkin yapılan araştırmada; Kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu yüzde 49,4 oy desteği alırken Erdoğan'ın oy desteği yüzde 38,6 seviyesinde.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan diyenlerin oranı yüzde 4,7, DEM adayına oy veririm diyenlerin oranı yüzde 3,5, DEVA Partisi lideri Ali Babacan diyenlerin oranı yüzde 1,6; diğer adaylar diyenlerin oranı ise yüzde 2,2 oldu.

İKİNCİ TURDA İMAMOĞLU FARKLI KAZANIYOR

İkinci turda ise; Kararsızlar dağıtılmadan İmamoğlu yüzde 46,4 Erdoğan yüzde 36,5'e düşüyor. Kararsızların oranı ise yüzde 17,1 seviyesinde oldu.

2. turda Kararsızlar dağıtıldığında ise İmamoğlu yüzde 56 oy desteğine ulaşırken, Erdoğan yüzde 44'te kalıyor.