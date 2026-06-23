Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetiminde yeni değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Daha önce üç büyük ilin il başkanlıklarında yapılan değişikliklerin ardından yeni adımın gençlik kollarında atılmasının beklendiği belirtildi.

DENİZ UZUNYAYLA İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP yönetiminin Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Deniz Uzunyayla'yı atamaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre kararın Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Deniz Uzunyayla

Halen Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Cem Aydın'ın yerine Uzunyayla'nın getirileceğinin konuşulduğu ifade edildi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın

UZUNYAYLA'NIN GEÇMİŞ GÖREVLERİ

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre avukat olan Deniz Uzunyayla, daha önce CHP İl Disiplin Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Haberde ayrıca Uzunyayla'nın, Kılıçdaroğlu yönetimine destek veren isimlerden biri olarak bilindiği aktarıldı.

CEM AYDIN'IN TUTUMU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Haberde, seçilmiş Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ise söz konusu yönetim değişikliğine karşı muhalif tutumuyla öne çıktığı belirtildi.