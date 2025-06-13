CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, yaşanan sürecin siyasi bir müdahale olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yaşadığımız hukuksuz günlerin bir sonucu olarak kıymetli arkadaşımız, başkanımız Kadir Aydar şu anda Silivri Cezaevi’nde tutsak bulunmaktadır. Bu sebeple görevden el çektirme yazısının ardından bugün Ceyhan Kaymakamlığı'nda saat 11.00’de tebliğ yapılarak, Salı günü saat 14.00’te başkanvekilliği seçiminin yapılması gerektiği bildirildi.”

Tanburoğlu, CHP’li 18 meclis üyesinin ve ilçe başkanının bu tebliği aldığını belirterek, “Yasal süreç işlemeye başlamıştır. Bu esas süreç Salı günü saat 14.00’te son bulacak. 18 meclis üyemizin tamamı, Kadir Aydar’ın hukukuna, Ceyhan halkının iradesine ve partimizin ilkelerine sahip çıkacaktır” dedi.

BAŞKAN AYDAR: “EMANETE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar da yaptığı açıklamada Kadir Aydar’ın görevden alınmasını “haksız ve hukuksuz” olarak niteledi. Aydar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu durum Ceyhan halkının iradesini ve hizmet alma hakkını sekteye uğratmayacaktır. Tüm hizmetlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz. Başkanımız görevde olmadığı süre boyunca, onun halkçı ve katılımcı yönetim anlayışıyla Ceyhan halkının emanetine sahip çıkacağız.”

Aydar, partililer ve meclis üyeleriyle yapılan istişare sonucunda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçilen Av. Sevil Aydar Yıldız’ın başkanvekili adayı olarak belirlendiğini duyurdu.

“BU GÖREV GEÇİCİ, KADİR AYDAR GÖREVİNE DÖNECEK”

Sevil Aydar Yıldız’ın tecrübesi ve kamu kurumlarındaki hukuk çalışmalarıyla bu süreci en iyi şekilde yürüteceğine inandıklarını belirten Caner Aydar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu görevlendirme geçicidir. Biz, Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar’ın suçsuz olduğunu biliyor, Ceyhan halkının ona olan sevgisini görüyoruz. Başkanımız göreve iade edilene kadar Ceyhan’ı sanki hiç elinden bırakmamış gibi teslim edeceğimizin sözünü veriyoruz. Ceyhan halkı müsterih olsun.”

SEVİL AYDAR YILDIZ’A TAM DESTEK

Basın açıklamasının ardından CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar ve CHP’li 18 Belediye Meclis Üyesi, Başkanvekili adayı olarak belirlenen Av. Sevil Aydar Yıldız’ın yanında durarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.