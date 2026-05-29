CHP’de istinaf mahkemesinin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından başlayan kriz ve genel merkez çevresindeki polis müdahalesi siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Grup Başkanvekili Engin Altay, yaşananların parti üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Altay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturmayı planladığı yeni Merkez Yönetim Kurulu’nda yer almayacağını açıkladı. Altay, kararın ardından ortaya çıkan tabloyu “CHP’nin içine atılmış, pimi çekilmiş bir bomba” sözleriyle tanımladı.

Polis müdahalesine de karşı çıktığını belirten Altay, Ankara Emniyeti’nin desteğiyle parti yönetiminin şekillendirilmesinin doğru olmayacağını düşündüklerini söyledi. Bu nedenle bazı isimlerle birlikte yeni yönetimde görev almama kararı verdiklerini ifade etti.

'TEPKİ ÖNGÖRÜLENDEN ÇOK BÜYÜK'

Kılıçdaroğlu’na yönelik kamuoyu tepkisinin tahmin edilenden daha büyük olduğunu dile getiren Altay, parti içindeki krizin aşılması için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

"- Kemal Bey’e yönelik tepki öngörülenden çok büyük. Ama her şeye rağmen orta yerde bir cenaze var. Bu cenazeyi Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelerek kaldırır, kaldırmalıdır. Bu süreçte partimiz çok ağır hasar aldı bunu bir trafik kazası gibi düşünürsek hepimizin görevi; başta her ikisinin. Görev aracın pert olmamasını sağlamak ve hasarı onarmaktır."