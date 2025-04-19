CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Mitinge saatler yaklaşırken Taksim bölgesinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesine giriş çıkışlar kontrol altına alınırken saat 17.00 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı.

TÜM SOKAKLAR KAPATILDI

CHP İstanbul, Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için “Nehirden denize özgür Filistin! sloganıyla Taksim’de yürüyecek. CHP'nin Gazze için yürüyüş güzergahını valilik uygun bulmadı. Metro durakları kapatıldı. Taksim’e çıkan sokaklar kapatıldı.

ÖZGÜR ÇELİK: DAHA GÜR HAYKIRACAĞIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ulaşım engeline rağmen eylemi yapmaktan geri durmayacaklarını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından şöyle açıklama yaptı:

"Gazze'de 50 bin insanın can verdiği bir katliam yaşandı. Şimdi de Filistinlilerin tehcir planları yapılıyor.

Seçim zamanları Filistin Davasından siyasi rant devşirenler şimdi sus pus!

Bizim düzenleyeceğimiz Filistin'e destek eylemini engellemek için Taksim ve Şişhane’ye çıkan metro duraklarını kapattılar. Milyonlarca vatandaşımızın ulaşım hakkını engelliyorlar. Biz bu ikiyüzlülüğe, bu keyfiyete izin vermeyeceğiz.

Saat 19.00’da Tünel'den Taksim’e daha gür haykıracağız:

Soykırıma hayır!

Katliama hayır!

Tehcire hayır!

Yaşasın Özgür Filistin!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

Yaşasın Barış!"

CHP KORTEJİ TOPLANDI

CHP Korteji Tünel'de Gazze'de Soykırıma Katliama Tehcire Hayır pankartı açarak bir araya geldi. Toplanan kalabalık 'Katil ABD İşbirlikçi AKP', 'Kurtuluş Yok Tek Başına Ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganları atıyor. Korteje üniversiteliler de destek verdi.

Polisin kitleye 'dağılın' anonslarına karşı kitle yuh çekerek tepki veriyor.