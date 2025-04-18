CHP İstanbul İl Başkanlığı, Filistin’e destek amacıyla 19 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Tünel’den Taksim’e yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı. Ancak İstanbul Valiliği, yürüyüş güzergahının "uygun olmadığı" yönünde CHP'ye sözlü bildirimde bulundu. Buna rağmen CHP’nin yürüyüşü planlandığı şekilde gerçekleştirmekte kararlı olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN SÖZLÜ UYARI

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yürüyüş öncesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği’ne resmi bildirimde bulundu. Valilik ise güzergahın uygun olmadığı yönündeki görüşünü, İl Başkanlığı'na sözlü olarak iletti. Yazılı bir yasak kararı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayacağız. Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek için yarın saat 19.00’da Tünel’den Taksim’e yürüyüş düzenliyoruz” dedi.