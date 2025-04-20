CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın “Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır” demek için Tünel’den Taksim’e düzenlemek istediği yürüyüşe polis izin vermedi. Üniversite öğrencilerinin de yoğun katılımının olduğu alanda polis ekipleri ile barikata yüklenen grup arasında arbede çıktı. Arbede sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, arada kaldı.

Polisin sert müdahalesi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı. Çelik, “Yürüyüşümüz keyfi şekilde engellenmeye çalışıldı. Bunu yapanlar anayasayı çiğnedi. Bu engelleme emrini verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız” paylaşımını yaptı. Çelik burada oturma eylemine başladı. Bekleyişin ardından polis koridor açmayı kabul etti. Vatandaşlar, gözaltı işlemi yapılmadan güvenli şekilde dağıldı. Özgür Çelik güvenli şekilde çıkış yapılana kadar bekleyişini sürdürdü. Özgür Çelik, “Gazze’deki insanlık dramını protesto etmek için bir araya geldik. Emperyalist güçlerin Gazze’deki katliam planlarına ‘Hayır’ diye haykırdık. Seçim zamanı Filistin davasını dilinden düşürmeyenlerin şu an suspus olduğu gerçeğini haykırdık” dedi.

"Trump'a sesini çıkaramıyor"

CHP lideri Özgür Özel, “ABD’de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için gözaltına alınan Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Tayyip Erdoğan, 19 Mart darbesi için icazet aldığı ‘ortağı’ Trump olunca sesini çıkarmıyor” dedi. Özel, “Dün Trump’ın bir telefonuyla Rahip Brunson’u serbest bırakanlar bugün Rümeysa’nın özgürlüğünü talep edemiyor.Filistin’e destek yürüyüşünü engelleyenlerin samimiyetsizliği ortadadır” diye konuştu.