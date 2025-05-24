İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin savcılık tarafından yasaklanması üzerine CHP milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal heyetinin, Boğaziçi Köprüsü’nün (Yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) altından geçtikleri esnada köprüde "Free İmamoğlu" "İmamoğlu‘na özgürlük" yazılı pankart asıldı.
Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için “Free İmamoğlu” yazılı pankartın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “adli işlem başlatıldı” duyurusu geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“24.05.2025 günü Saat 19:40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Girişinde , CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından, köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır.”