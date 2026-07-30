CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, grup toplantıları salı günü 13.30'da yapacaklarını duyurdu.

Öztrak, "Grup toplantılarımız salı günleri saat 13.30'da olacak. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa Grup toplantısı yaparız.

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