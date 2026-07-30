CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, grup toplantıları salı günü 13.30'da yapacaklarını duyurdu.
Öztrak, "Grup toplantılarımız salı günleri saat 13.30'da olacak. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa Grup toplantısı yaparız.
Ayrıntılar gelecek...
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, grup toplantıları salı günü 13.30'da yapacaklarını duyurdu.
Öztrak, "Grup toplantılarımız salı günleri saat 13.30'da olacak. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa Grup toplantısı yaparız.
Ayrıntılar gelecek...
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.