Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın bir davada aldığı ceza gerekçe gösterilerek 21 Nisan’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından başlayan başkanvekilliği sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin iki ayrı seçimde de kazandığı başkanvekilliği, mahkeme kararıyla AKP’ye geçti.

Demirçalı’nın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde CHP’nin adayı Cafer Boyraz 21 oy alarak seçimi kazanırken, AKP’nin adayı Tarık Özünal 15 oyda kaldı.

AKP’nin seçim sonucuna itiraz etmesi üzerine konu yargıya taşındı. Adana 2. İdare Mahkemesi, yapılan başvurunun ardından yürütmeyi durdurma kararı verdi ve başkanvekilliği seçiminin yeniden yapılmasına hükmetti.

İKİNCİ SEÇİMDE DE CHP ADAYI KAZANDI

Mahkeme kararının ardından 31 Temmuz’da belediye meclisinde başkanvekilliği için ikinci kez sandık kuruldu. Yapılan seçimde de sonuç değişmedi ve CHP’nin adayı Cafer Boyraz başkanvekili seçildi.

Ancak AKP, ikinci seçimde ortaya çıkan sonucu da yargıya taşıdı.

Adana 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği son kararla başkanvekilliği görevinin AKP’li Tarık Özünal’a verilmesine karar verildi. Böylece CHP adayı, iki ayrı seçimde de sandıktan birinci çıkmasına rağmen Yüreğir Belediye Başkanvekilliği AKP’ye geçmiş oldu.

CHP’DEN KARARA TEPKİ: SANDIKTAN ÇIKAN İRADE YOK SAYILDI

Mahkemenin kararına CHP’den tepki geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarı, 38 üyeden oluşan belediye meclisinde yapılan seçimlerin üçüncü turunda CHP’li Cafer Boyraz’ın 18, AKP’li Tarık Özünal’ın ise 19 oy aldığını belirtti. Sarı, bu turda başkanvekili seçilebilmek için gereken 20 oy barajına hiçbir adayın ulaşamadığını ifade etti.

Dördüncü turda ise CHP adayının 19, AKP adayının 17 oy aldığını ve bir oyun geçersiz kabul edildiğini aktaran Sarı, bu sonuçlara göre seçimi CHP adayının kazandığını belirtti.

Mahkemenin dördüncü turu iptal ederek AKP adayını üçüncü turda aldığı 19 oy üzerinden seçilmiş kabul etmesine tepki gösteren Sarı, “Bu sonuç, sandıktan çıkan iradenin yok sayılmasıdır” dedi.

CHP’nin karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağı bildirildi.