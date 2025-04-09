Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla başlattığı mitinglerin ilkini Şişli'de düzenledi.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ: YENİLECEKSİNİZ

Kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde yapılan mitinge büyük ilgi gösterildi. Mitingin başlangıcında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu.

İmamoğlu mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti gücünü vatandaşın iradesinden alır. Bir daha seçim kazanamayan bir avuç insan, kendilerini devletin sahibi milletin efendisi ilan etmeye hazırlanıyorlar. Onlara asla geçit vermeyeceğiz. Seçimden kaçamayacaksınız ve o sandığa gömüleceksiniz. Yenileceksiniz!" ifadelerini kullandı.

ŞAHAN: KAYYUMU BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ

Çelik, Silivri’de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mesajını da paylaştı. Şahan, "Mustafa Kemal Atatürk ilk kez Şişli'den yola çıkmıştı. Şişli'den bu kayyumu birlikte göndereceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: KAZANACAĞIZ

Mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün her çarşamba akşamı bir ilçemizde yapacağımız gece mitinglerinden ilkini yapmak üzere Şişli'ye geldik. Bir miting yapmıyoruz iki miting yapıyoruz burada! Ey cuntanın başkanı Erdoğan, duyuyor musunuz Şişli'yi? Meydanlarda direndiniz, Maltepe'de 2.2 milyon oldunuz sel gibi aktınız. Bugün direnmek üzere Şişli'desiniz, bütün İstanbul'dasınız.

Kimse şaşırmasın biz burada miting yapmıyoruz, bir miting alanına toplanıp sığmayıp taştık ama biz burada bir otoriteye karşı eylem yapıyoruz, eyleme geldik biz! Biz buraya ses çıkarmaya, direnmeye ama cümle alem bilsin ki sonuç almaya geldik.

Cuntanın Şişli temsilcisi gitmeden, Resul Emrah Şahan dönmeden durmayacağız! Hiçbirimiz Ekrem Başkanımızı almadan ve çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum Ekrem başkanı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Bu eylem milletin eylemidir. Bu eylem Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkan milyonların eylemidir. Burada on binler, Türkiye'deki on milyonları temsil etmektedir. Biz kazanacağız, biz başaracağız.

Bu partinin 2. genel başkanına, bu ülkenin 2. cumhurbaşkanına, Lozan'da Sevr'i yırtıp atan, yedi cihana bizim tapu senedimizi kabul ettirirken, hem savaş meydanlarının hem Lozan fatihi hem Türkiye demokrasisini perçinleyen, çok partili rejimde yenilip de gitmeyi bilen İsmet Paşa'ya dil uzatan Erdoğan'a söylüyorum. Sen kim, İsmet Paşa'ya laf söylemek kim? Haddini bil tek adam, haddini bil cuntacı. Haddini bil!"