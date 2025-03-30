Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve cumhurbaşkanı adayı gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı...
Kampanyanın detayları şu şekilde:
-Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz!
-Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için, özgürlüğü ve erken seçimi talep eden imza kampanyamızı başlattık!
-Bağlantıdaki metni indir, çıktısını al, imzanı topla, mücadeleyi büyüt!
-Attığınız ve topladığınız imzaları imza@chp.org.tr adresimize iletebilir, fiziki olarak il ve ilçe örgütlerimize teslim edebilir veya Genel Merkez’imize postalayabilirsiniz!