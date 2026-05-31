Mahkeme kararıyla CHP yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu’nun heyetine devredilmesinin ardından, partinin resmi sosyal medya hesaplarında da değişiklikler başladı. İstinaf mahkemesinin tartışmalı "mutlak butlan" kararı sonrası yönetimi devralan Kılıçdaroğlu heyeti, CHP’nin resmi Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" ifadesiyle paylaşılan fotoğraflara kısa sürede binlerce tepki yorumu geldi.

TEPKİ YORUMLARI DURMAK BİLMEDİ

Resmi hesaptan yapılan ilk paylaşımda, polis ekipleri eşliğinde boşaltılan genel merkez binasında gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliğine ait karelere yer verildi.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıcın Arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı’nda yurttaşlarımıza seslendi."

Yönetim değişikliğinin ardından yapılan bu ilk paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Gönderinin altına partililer ve sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce eleştirel ve tepki dolu yorum yazıldığı görüldü. Siyasi kulislerde yankı uyandıran mahkeme kararının ardından, partinin dijital mecralarındaki bu hareketlilik de dikkatle takip ediliyor.