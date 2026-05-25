Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmî internet sitesinde yapılan güncelleme dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun özgeçmişi “Genel Başkan” unvanıyla yeniden yayımlanırken, “mutlak butlan” kararı sonrası eklenen bazı içeriklerin kaldırıldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ EKLENDİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içinde yaşanan gelişmeler dijital platformlara da yansıdı. CHP’nin resmî internet sitesinde yapılan değişiklikler siyasi kulislerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Sitede yapılan güncellemede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun biyografi bölümünün “Genel Başkan” sıfatıyla yeniden düzenlendiği görüldü. Daha önce mevcut yönetim döneminde yapılan bazı içerik değişikliklerinin ise kaldırıldığı iddia edildi.

Özellikle butlan kararının ardından yayımlandığı belirtilen bazı haber, duyuru ve içeriklerin sitede erişimden kaldırılması da dikkat çekti..