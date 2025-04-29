Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Burcu Köksal, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ile 128 milletvekili tarafından, 25/1/2024 tarihli ve 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili başvuruda bulunulduğu belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Başvuruda, ilgili kanunun 1 maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesinin dördükcü fıkrasının değiştirilen yedinci cümlesinin, 2. maddesiyle 4447 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesinin değiştirilen onikinci fıkrasının ikinci cümlesinin, 6. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 101. maddenin; Birinci fıkrasının birinci cümesinde yer alan "... ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır" ibaresinin, Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...İşsizlik Sigortası Fonu..." ve "...İşsizlik Sigortası Fonunca..." ibarelerinin Altında fıkrasında yer alan "...İşsizlik Sigortası Fonunca..." ibaresinin, Dokuzuncu fıkrasında yer alan "...İşsizlik Sigortası Fonunca..." ibaresinin, 8. maddesiyle 20/06-2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 24. maddesinin (2) numaralı fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının, 9. maddesiyle 6331 sayılı Kanun'a eklenen 24/a maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin "...10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazive ve Salahiyet Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde yapacağı değerlendirme sonucunda bu talebi uygun bulursa..." bölümünün ve Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, başvuru konusu maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verilerek iptal taleplerinin reddine hükmetti.