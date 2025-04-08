CHP'de Olağanüstü Kurultay'ın ardından CHP lideri Özgür Özel güven tazeledi.

CHP lideri Özel, tutuklu ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 30 milyon imza hedefini açıklarken, erken seçim için de sahaya inecek.

İLK MİTİNG ŞİŞLİ'DE

CHP lideri Özel Kurultay'da yaptığı konuşmada her Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting yapılacağını duyurmuştu.

O ilçenin Şişli olacağı kaydedilirken mitingin saati ve yeri ayrıca açıklanacak.

CHP 19 Mayıs'ta da İzmir mitingini gerçekleştirecek ve her hafta sonu bir ilde miting düzenlemeye ve her çarşamba İstanbul'un farklı bir ilçesinde miting yapmaya devam edecek.