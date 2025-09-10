CHP bugün Kadıköy İskele Meydanı'nda saat 20.30'da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenleyecek.

Mitinge katılacak vatandaşların metrobüs ve Marmaray'dan çıktıktan sonra İskele Meydanı'na doğru gideceği istikamete provokatif bir pankart asıldı.

'MİLLETİN UMUDU KILIÇDAROĞLU' PANKARTI

Kadıköy’deki Söğütlüçeşme üst geçidinde yer alan pankartta, "Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, pankartın kendileriyle ilgisi olmadığını belirterek, "Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Pankart ile ilgili Kısa Dalga’ya konuşan Avukat Çelik, şunları kaydetti:

"Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Asla Kemal Bey’le veya bizimle bir ilgisi yok. Böyle bir şeyin olduğunu bilsem direk müdahale ederiz. Kesinlikle ilgimiz yok.”

İşte o pankart: