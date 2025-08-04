Gazeteci Fatih Altaylı'nın avukatları aracılığıyla kişisel Youtube kanalında 'Yorumlayamıyor' serisinde okunmak üzere dikkat çeken bilgilerin yer aldığı anket sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanının grev erteleme kararının hemen ardından sendikalar ile kamu arasında imzalanan anlaşmanın ilk kez törensiz şekilde imzalandığına dikkat çeken Altaylı, "Yanıtı basit, AK Parti ya da iktidar toplumun bu kesimiyle anlaşmak, uzlaşmak mecburiyetinde. Öyle mecbur ki, sendikalar bu mecburiyetin farkında değil ki; elleri çok güçlü olduğu halde yeterince iyi bir anlaşma yapmadılar, yapamadılar" ifadelerini kullandı.

"ASIL SIR ANKETİN ALT KIRILIMLARINDA"

Sendikanın daha iyi bir anlaşma yapmasının anketlerde gizli olduğunu belirten Altaylı yazısında şunları söyledi:

İşin sırrı seçim ya da oy tercihi araştırmalarının anketlerin alt kırılımlarında gizli. Ama bunlara kimse bakmıyor. Herkes A Partisi şu kadar oyla birinci, B partisi şu kadar oyla ikinci diyor. Ama asıl sır alt kırılımlarda.

"CHP 18-25 YAŞ GRUBUNDA 21 PUAN ÖNDE"

CHP'nin yaptırdığı anketi aldım ve inceledim. Alt kırılımları çok enteresan. 18-25 yaş grubunda CHP, AKP'ye 21 puan fark atıyor. AKP'nin gençliğe sürekli mesaj vermesi boşuna değil ama yanlış mesaj veriyorlar ve fark kapanmıyor.

"KİM BUNLAR?"

AKP'nin CHP'ye üstünlük kurduğu tek yaş grubu 25-45 yaş arası. Burada AKP 9 puan önde. Peki kim bunlar? Büyük bölümü kamu çalışanı. AKP döneminde işe girmiş, iş bulmuş kamu çalışanı ya da AKP'ye yakın şirketlerin mavi yakalı çalışanları. İktidar değişirse işsiz kalma korkusuyla oy verenler. Toplu sözleşme işte bu kesimleydi. İktidarın asla kaybetmek istemediği grup bu.

"SENDİKALARIN BU ANKETLERİ DETAYLI İNCELEMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Pazarlık gücü çok yüksek ama kullanmıyor. Sendikaların bu anketleri detaylı inceleyip, güçlerini daha iyi idrak etmelerini tavsiye ediyorum. İktidarın kamu çalışanlarına ölümü gösterip sıtmaya razı etmesi kamuyu takip eden özel sektör işçilerinin de hak kaybına neden oluyor.

"55 YAŞ ÜZERİNDE CHP 9 PUAN ÖNDE"

Anketlerle ilgili şunu da ekleyeyim. Zannedilenin aksine 55 yaş üzeri yurttaşlarda AKP önde değil. Siz bakmayın sokak röportajlarında telefon soran amcalara. 55 üzeri yaş grubunda CHP, AKP'nin 9 puan önünde. Dediğim gibi AKP, CHP'yi sadece kamu çalışanlarının yoğun olduğu 25-45 yaş arası grupta geçebiliyor.

"CHP'NİN ANKETİ 52 İLDE 10 BİN 532 KİŞİYLE YAPILMIŞ"

Anketle ilgili bir başka bilgiyi de paylaşayım. CHP'nin anketi 52 il, 650 ilçede toplam 10 bin 532 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmış.