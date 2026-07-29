Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 isim gözaltına alındı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği CHP sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı. KENDİNİ YORMADI, KOPYALA-YAPIŞTIR YAPTI Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımda Sarı, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için kullandığı ifadeleri kopyala-yapıştır yapmakla yetindi. Sarı'nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "Bu sabah Üsküdar Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz." 20 Temmuz tarihli paylaşımda ise bire bir aynı ifadeler kullanılmıştı: "Bu sabah İzmit Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin son örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

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