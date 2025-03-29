Mitinge CHP’nin yanı sıra EMEP, DEM Parti, Memleket Partisi, Sol Parti, TİP ve BTP’nin de katılacağı duyuruldu. Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Muharrem İnce’nin de mitingde yer alacağını belirtti. Ancak İnce’nin konuşma yapıp yapmayacağı henüz netleşmedi.

DEM Parti İstanbul Örgütü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla mitinge katılım çağrısında bulundu.

Açıklamada, “İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de Maltepe Mitingi’nde bir araya geliyoruz. Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi.

Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

“Kıymetli vatandaşlarım, milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz ve bana güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye’nin ikinci yüzyıl yolculuğunun başlangıcında hep birlikte yola çıkacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlar, erkekler olarak İstanbul’un ve Türkiye’nin muhafızları olacağız. Ben sizi Silivri’den izleyeceğim ama kalbim, düşüncelerim ve sözlerimle sizinle olacağım. İstanbul’un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi ve adalet için bir arada olalım. Millet büyüktür. ‘Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar, güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.’ Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Büyük buluşma 29 Mart Cumartesi saat 12.00’de Maltepe Sahil Miting Alanı’nda.”