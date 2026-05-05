Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüksek enflasyonun farklı gelir grupları üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunduğu önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Önerge üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, ekonomi yönetimini eleştirerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yalnızca piyasa aktörlerine yönelik iletişim yürüttüğünü savundu. Özlale, enflasyonla mücadelede yalnızca para politikalarının yeterli olmayacağını belirterek üretim zinciri, enerji verimliliği ve tarımda yapısal reformların önemine dikkat çekti. Enflasyon beklentileri arasındaki farklara da değinen Özlale, piyasa katılımcıları ile hane halkı beklentileri arasındaki uçurumun güven sorununa işaret ettiğini söyledi. Ayrıca kur riskine dikkat çeken Özlale, mevcut ekonomi programının sürdürülebilirliği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni Yol Grubu adına konuşan Birol Aydın ise enflasyon verilerine duyulan güvenin zayıfladığını belirterek, resmi açıklamalar ile vatandaşın hissettiği hayat pahalılığı arasındaki farkın büyüdüğünü ifade etti. İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da TÜİK verileri ile bağımsız araştırmalar arasındaki farkın “şeffaflık krizi” yarattığını savundu. Açıklanan enflasyon oranlarının toplumdaki gerçek fiyat artışlarını yansıtmadığını ileri sürdü. Genel Kurul’da ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik öngören teklifinin gündeme alınmasına ilişkin önergesi de reddedildi. Önergelerin ardından bazı komisyon üyeliklerinde değişiklikler yapıldı. Yeni Yol Grubu kontenjanından boşalan üyelik için Ankara Milletvekili Mesut Doğan seçilirken, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda CHP kontenjanına Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar getirildi.

