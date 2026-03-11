Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 97’ncisi bugün Pendik Sahil Tören Alanı’nda düzenlenecek. Miting saat 20.30’da başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlere destek amacıyla yapılan mitinglerin yeni durağı Pendik olacak.
CHP’nin açıklamasına göre miting, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Partinin daha önce İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği mitinglerin ardından bölge mitinglerine geçildiği belirtildi.
Özgür Özel'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: